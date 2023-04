Regionali in Friuli, le proiezioni: il presidente uscente Fedriga (cdx) al 59,8%, centrosinistra al 32,7% (Di lunedì 3 aprile 2023) Alle elezioni Regionali del Friuli Venezia Giulia, quando sono state rilevate 77 sezioni su 1360, per un totale di 20.685 votanti, il governatore uscente Massimiliano Fedriga, candidato presidente della coalizione del centrodestra, è avanti con il 59,85%, seguito dallo sfidante del centrosinistra Massimo Moretuzzo al 32,72%, da Giorgia Tripoli (‘Insieme Liberi’) al 4,92% e dal candidato del Terzo Polo Alessandro Maran al 2,51%. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 aprile 2023) Alle elezionidelVenezia Giulia, quando sono state rilevate 77 sezioni su 1360, per un totale di 20.685 votanti, il governatoreMassimiliano, candidatodella coalizione del centrodestra, è avanti con il 59,85%, seguito dallo sfidante delMassimo Moretuzzo al 32,72%, da Giorgia Tripoli (‘Insieme Liberi’) al 4,92% e dal candidato del Terzo Polo Alessandro Maran al 2,51%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasocerno : Votate, amici del Friuli Venezia Giulia. È l'unico potere che abbiamo. Non regaliamo al 'sistema' anche la nostra voce #regionali #fvg - EuropeElects : Italy (Friuli-Venezia Giulia), Consorzio Opinio exit poll: Fedriga (LEGA-ID): 64.2% (+7.1) Moretuzzo (PpA-G/EFA):… - ultimora_pol : Friuli Venezia Giulia, alle regionali trionfo di Massimiliano Fedriga, governatore uscente sostenuto dal centrodest… - ilprincipino61 : @LaStampa La stampa dice niente sulle Regionali in Friuli - Italpress : Regionali in Friuli Venezia Giulia, vince Fedriga -