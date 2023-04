Regionali Friuli Venezia Giulia, la Lega brucia Fdi nella battaglia delle liste dietro l’elezione di Fedriga. Il flop di Azione-Iv a casa di Rosato (Di lunedì 3 aprile 2023) Nel Friuli Venezia Giulia dove il presidente uscente Massimiliano Fedriga succede a sé stesso con il 64% dei voti, Fratelli d’Italia riesce a perdere quasi il 14 per cento rispetto alle politiche di soli sei mesi fa, a dimostrAzione che il pieno di consensi lo avevano fatto grazie a un clamoroso travaso dalla Lega e dall’elettorato moderato. Il partito di Matteo Salvini, che era piombato a livelli minimi, in parte risorge, anche se lo deve soprattutto al traino della lista del presidente della giunta regionale, che però gli ruba una bella fetta di voti, anche se non riesce a cannibalizzarlo, come qualcuno prevedeva. Fin dal primo momento, sul fronte orientale d’Italia l’unica suspence non è stata quella del nome del vincitore, ma su come si sarebbe concluso il testa a testa all’interno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Neldove il presidente uscente Massimilianosuccede a sé stesso con il 64% dei voti, Fratelli d’Italia riesce a perdere quasi il 14 per cento rispetto alle politiche di soli sei mesi fa, a dimostrche il pieno di consensi lo avevano fatto grazie a un clamoroso travaso dallae dall’elettorato moderato. Il partito di Matteo Salvini, che era piombato a livelli minimi, in parte risorge, anche se lo deve soprattutto al traino della lista del presidente della giunta regionale, che però gli ruba una bella fetta di voti, anche se non riesce a cannibalizzarlo, come qualcuno prevedeva. Fin dal primo momento, sul fronte orientale d’Italia l’unica suspence non è stata quella del nome del vincitore, ma su come si sarebbe concluso il testa a testa all’interno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EuropeElects : Italy (Friuli-Venezia Giulia), Consorzio Opinio exit poll: Fedriga (LEGA-ID): 63% (+6) Moretuzzo (PpA-G/EFA): 30%… - Tommasocerno : Votate, amici del Friuli Venezia Giulia. È l'unico potere che abbiamo. Non regaliamo al 'sistema' anche la nostra voce #regionali #fvg - berlusconi : Congratulazioni al Presidente @M_Fedriga per la riconferma alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia. Dopo l… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Regionali Friuli Venezia Giulia, la Lega brucia Fdi nella battaglia delle liste dietro l’elezione di Fedriga. Il flop… - IlMisantropo : Dal Friuli-Venezia Giulia al Molise, primi voti tutti in salita per il Pd di Schlein -