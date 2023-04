Regeni, sit-in davanti al tribunale. Schlein: “Processo deve andare avanti” (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Sit-in a piazzale Clodio fuori dal tribunale di Roma dove oggi è fissata una nuova udienza del Processo nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Presente al sit-in, dove sono stati esposti striscioni che chiedono verità e giustizia per Regeni, la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha abbracciato i genitori di Regeni, Paola e Claudio. “Siamo qui per dare un segnale di vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni e alle tante persone che in questi anni non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia. Crediamo fortemente che questo Processo debba andare avanti, debba essere fatto, e siamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Sit-in a piazzale Clodio fuori daldi Roma dove oggi è fissata una nuova udienza delnei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l’omicidio di Giulio, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Presente al sit-in, dove sono stati esposti striscioni che chiedono verità e giustizia per, la segretaria del Pd, Elly, che ha abbracciato i genitori di, Paola e Claudio. “Siamo qui per dare un segnale di vicinanza alla famiglia di Giulioe alle tante persone che in questi anni non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia. Crediamo fortemente che questodebba, debba essere fatto, e siamo ...

