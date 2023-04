Regeni: Schlein, 'mai smesso di chiedere verità e giustizia' (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr (Adnkronos) - "Stamattina prima dell'udienza sono andata a esprimere di nuovo vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni e alle tante persone che in questi anni non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia. Crediamo fortemente che il processo ai suoi assassini debba andare avanti". Lo scrive sui social Elly Schlein. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr (Adnkronos) - "Stamattina prima dell'udienza sono andata a esprimere di nuovo vicinanza alla famiglia di Giulioe alle tante persone che in questi anni non hanno maidi. Crediamo fortemente che il processo ai suoi assassini debba andare avanti". Lo scrive sui social Elly

