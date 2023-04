Regeni | la procura chiede di inviare gli atti alla Consulta Anche Schlein in tribunale

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 aprile 2023)gliCorte costituzionale perché intervenga sul pezzo della riforma Cartabia che starebbe bloccando il processo ai quattro 007 egiziani accusati della morte di Giulio. E’ la richiesta fatta in aula al gup daltore capo di Roma, Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Sergio Colaiocco questa mna, nel corso dell’udienza preliminare che deve decidere se il processo possa svolgersi, oppure no, nonostante l’assenza degli imputati. Secondo la, l’art. 420 bis del codice di procedura penale in tema di “assenza” dell’accusato, che vieta di procedere in contumacia qualora non ci sia stata neppure la notifica degli, dovrebbe prevedere un’eccezione «nei casi in cui la formale mancata conoscenza del procedimento dipenda ...