Regeni | i pm chiedono di portare alla Consulta la norma che impedisce di processare gli 007 egiziani Udienza rinviata al 31 maggio

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il processo per l’omicidio di Giulioè congelato da tempo perché gli 007accusato del sequestro e della tortura del ricercatore non hanno mai formalmente ricevuto la notifica degli atti del procedimento, nonostante gli innumerevoli e prolungati sforzi dei pm. La Procura di Roma oggi ha chiesto al giudice dell’preliminare di investire la Corte costituzionale per superare la “stasi” del processo a carico dei quattro imputati. Una richiesta sollecitata in aula dal procuratore Francesco Lo Voi assieme all’aggiunto Sergio Colaiocco. Sull’istanza, che riguarda la costituzionalità dell’articolo 420-bis del codice di procedura penale in tema di “assenza” dell’accusato, il giudice si è riservato di decidere aggiornando il procedimento al prossimo 31. In particolare, la Procura chiede di sollevare ...

... per poi rivendicare: 'Siamo qui per dare un segnale di vicinanza alla famiglia di Giulioe ... Fuori dal tribunale esposti gli striscioni chegiustizia per il ricercatore italiano ucciso ...Al sit it sono stati esposti striscioni cheverità e giustizia per, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016.Presente al sit - in, dove sono stati esposti striscioni cheverità e giustizia per, la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha abbracciato i genitori di, Paola e Claudio. '...

La Procura di Roma chiede al gup di Roma di investire la Consulta per superare la stasi del processo a carico di quattro 007 accusati della morte di Giulio Regeni. (ANSA) ...Fuori dall’aula questa mattina al sit-in organizzato per chiedere verità e giustizia sulla morte del ricercatore torturato e ucciso nel 2016 al Cairo, insieme ai familiari di Regeni c'era anche la ...