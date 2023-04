Regeni | a sit in fuori dal tribunale anche Schlein | Processo deve andare avanti

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il sit in - Durante la manifestazione è stato esposto uno striscione giallo per chiedere giustizia per il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Il sit in si è svolto in piazzale Clodio, a ...

Alin anche il legale della famiglia: 'Siamo presenti alla faccia degli assenti - ha detto Alessandra Ballerini - perché chi uccide sia processato in Italia e non resti impunito'. Leggi ...... deve essere fatto", le parole della segretaria del Pd Schlein al- in per fuori dall procura di Roma dove è in programma la nuova udienza gup nel procedimento per la morte di GiulioUn segnale di vicinanza alla famiglia, da parte della segretaria del Pd nel giorno del processo contro gli 007 egiziani imputati per l'omicidio del ricercatore italiano ucciso nel 2016

Anche Elly Schlein chiede verità per Giulio Regeni. La segretatia del Pd presente al sit in fuori dal tribunale di Roma dove oggi è in programma la nuova udienza davanti al gup nel procedimento per la ...Il segretario del Pd, Elly Schlein, è presente al sit in fuori dal tribunale di Roma dove oggi è in programma la nuova udienza gup nel procedimento per la morte di Giulio Regeni che vede imputati quat ...