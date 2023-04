Regeni | a sit in fuori dal tribunale anche Schlein | Processo deve andare avanti - Procura Roma | intervenga la Consulta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Regeni, sit-in davanti al tribunale. Schlein: 'Processo deve andare avanti' . #Adnkronos - DarioGiuffrida1 : RT @Adnkronos: Regeni, sit-in davanti al tribunale. Schlein: 'Processo deve andare avanti' . #Adnkronos - AleMilia20 : #GiulioRegeni: oggi sit in fuori dal tribunale, presente anche @ellyesse - Telefriuli1 : Presente anche il segretario del Pd, Schlein. Tajani: “non ci sarà alcuna testimonianza” - CCuccolini : Regeni, sit-in davanti al Tribunale: presente anche Schlein. La legale della famiglia: “Processo si faccia e vada a… -

Alin anche il legale della famiglia: 'Siamo presenti alla faccia degli assenti - ha detto Alessandra Ballerini - perché chi uccide sia processato in Italia e non resti impunito'. Leggi ...La deputata e leader dem ha abbracciato i genitori di, Paola e Claudio, al suo arrivo, per poi rivendicare: 'Siamo qui per dare un segnale di vicinanza alla famiglia di Giulioe alle ...Schlein ha abbracciato i genitori di, Paola e Claudio. Alit sono stati esposti striscioni che chiedono verità e giustizia per, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ...

Processo Regeni: sit-in davanti al tribunale a Roma. Elly Schlein: «Siamo qui per la famiglia» Corriere Roma

Prima dell’udienza, fuori dal tribunale si è svolto un sit-in per chiedere verità e giustizia per Regeni a cui ha partecipato anche la segretaria del Pd Elly Schlein. “Siamo qui per dare un segnale di ...(ANSA) - ROME, APR 3 - Centre-left opposition Democratic Party (PD) leader Elly Schlein on Monday joined Giulio Regeni's parents at a sit-in outside a Rome court where the trial of four Egyptian ...