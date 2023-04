Reframing: perché dovremmo imparare a guardare il bicchiere “mezzo pieno” (Di lunedì 3 aprile 2023) Ammettiamolo, la vita sa essere davvero incomprensibile a volte, così come lo sono le cose che ci accadono, e che non sempre riusciamo a spiegare. Eppure, se c’è una cosa su cui concordiamo tutti è che se è vero che la vita è complicata è altrettanto vero che noi lo siamo di più. Lo siamo tutte le volte che ci poniamo in maniera passiva nei confronti di quello che ci accade, quando ci ostiniamo a voler restare in luoghi che non ci appartengono più e ci lamentiamo senza agire o quando, per paura di affrontare l’ennesimo fallimento, rinunciamo al mondo lì fuori. Ed è proprio quando ci troviamo in tutte queste situazioni bloccanti e opprimenti che ci viene in soccorso la tecnica del Reframing, Si tratta di un processo che ci permette di ripensare alle cose, o alle situazioni, in maniera diversa da come siamo abituate, che ci invita a guardare il ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 aprile 2023) Ammettiamolo, la vita sa essere davvero incomprensibile a volte, così come lo sono le cose che ci accadono, e che non sempre riusciamo a spiegare. Eppure, se c’è una cosa su cui concordiamo tutti è che se è vero che la vita è complicata è altrettanto vero che noi lo siamo di più. Lo siamo tutte le volte che ci poniamo in maniera passiva nei confronti di quello che ci accade, quando ci ostiniamo a voler restare in luoghi che non ci appartengono più e ci lamentiamo senza agire o quando, per paura di affrontare l’ennesimo fallimento, rinunciamo al mondo lì fuori. Ed è proprio quando ci troviamo in tutte queste situazioni bloccanti e opprimenti che ci viene in soccorso la tecnica del, Si tratta di un processo che ci permette di ripensare alle cose, o alle situazioni, in maniera diversa da come siamo abituate, che ci invita ail ...

