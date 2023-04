Red Canzian, tutto sulla malattia che lo ha quasi ucciso: la paura più grande che ha avuto in quel momento (Di lunedì 3 aprile 2023) Il frontman dei Pooh, dopo diversi mesi dal malore parla della sua malattia. Dopo aver superato un infarto e un tumore, il cantante spiega che l’infezione cardiaca che l’ha colpito è stata senza dubbio una delle poche volte in cui pensava di non farcela. L’uomo racconta infatti che dopo i precedenti interventi si svegliava lucidissimo, questa volta però sembrava come drogato, vedeva fiori rossi cadere da un muro bianco. Un tragico evento, causato da una scheggia di legno, ha costretto i medici ad aprirgli il torace e pulire tutti i segni di quelli che si stava trasformando in setticemia. Adesso che il peggio è passato Red ringrazia il padre, che dal paradiso prega per lui. La sua paura più grande era quella di rimanere in un letto, intrappolato nel proprio corpo, così si sentiva subito dopo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 aprile 2023) Il frontman dei Pooh, dopo diversi mesi dal malore parla della sua. Dopo aver superato un infarto e un tumore, il cantante spiega che l’infezione cardiaca che l’ha colpito è stata senza dubbio una delle poche volte in cui pensava di non farcela. L’uomo racconta infatti che dopo i precedenti interventi si svegliava lucidissimo, questa volta però sembrava come drogato, vedeva fiori rossi cadere da un muro bianco. Un tragico evento, causato da una scheggia di legno, ha costretto i medici ad aprirgli il torace e pulire tutti i segni dili che si stava trasformando in setticemia. Adesso che il peggio è passato Red ringrazia il padre, che dal paradiso prega per lui. La suapiùerala di rimanere in un letto, intrappolato nel proprio corpo, così si sentiva subito dopo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lidiarusso09 : #domenicain Red Canzian che ha avuto un infarto pure lui, non ci pensa proprio ad intervenire in diretta.... - GammaStereoRoma : Red Canzian - Ognuno ha il suo racconto - LucianoVerre : >>> IL FICCANASO <<< Ecco Red Canzian dei Pooh e la domanda viene spontanea: Red ma è vero che non sei un grande gu… - ilperiodo : I ragazzi di Hoop Music 2023, direzione artistica Red Canzian, si presentano al pubblico - radiocalabriafm : Red Canzian - Ognuno ha il suo racconto -