Recensioni online: spinta sulla trasparenza degli e-commerce (Di lunedì 3 aprile 2023) Questo è un contenuto sponsorizzato realizzato da Affidabile.org Le Recensioni online sono diventate indispensabili per gli oltre 30 milioni di italiani che ogni giorno comprano prodotti e servizi via web: il 93 per cento degli utenti si affida infatti ai pareri della community o ai giudizi degli esperti, prima di concludere un acquisto. La rilevanza del fenomeno ha portato il tema al centro della normativa UE a tutela del consumatore, con la direttiva Omnibus, recepita anche in Italia con approvazione del Consiglio dei Ministri. Il passaparola tra amici o i consigli di commessi e addetti alle vendite ormai non sono più il canale di informazione privilegiato da parte dei consumatori italiani. Gli utenti ormai si fidano sempre di più delle Recensioni online, anche perché gli ...

Recensioni online: spinta sulla trasparenza degli e-commerce Il Foglio Recensioni online: spinta sulla trasparenza degli e-commerce Le recensioni online sono diventate indispensabili per gli oltre 30 milioni di italiani che ogni giorno comprano prodotti e servizi via web: il 93 per cento degli utenti si affida infatti ai pareri ...