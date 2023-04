Recensione One Piece Film: Red – tanti incassi ma tanta delusione (Di lunedì 3 aprile 2023) One Piece Film: Red è il nuovo Film della serie TV animata One Piece, tratta dai fortunatissimi fumetti ed è stato campione di incassi in Giappone al punto da superare Avatar – La via dell’acqua: ecco la nostra Recensione TITOLO ORIGINALE: One Piece Film: Red. GENERE: Animazione, Avventura. NAZIONE: Giappone. REGIA: Gor? Taniguchi. DURATA: 115 minuti. DISTRIBUTORE: Amazon Prime Video. PRODUTTORE: Toei Animation, Toei Company. USCITA: 08/03/2023. One Piece Film: Red è il più recente Film della serie animata One Piece che è uscito in Giappone nell’agosto 2022 ed è stato campione di incassi nell’intero anno, superando anche Avatar – La via dell’acqua di James Cameron. ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 3 aprile 2023) One: Red è il nuovodella serie TV animata One, tratta dai fortunatissimi fumetti ed è stato campione diin Giappone al punto da superare Avatar – La via dell’acqua: ecco la nostraTITOLO ORIGINALE: One: Red. GENERE: Animazione, Avventura. NAZIONE: Giappone. REGIA: Gor? Taniguchi. DURATA: 115 minuti. DISTRIBUTORE: Amazon Prime Video. PRODUTTORE: Toei Animation, Toei Company. USCITA: 08/03/2023. One: Red è il più recentedella serie animata Oneche è uscito in Giappone nell’agosto 2022 ed è stato campione dinell’intero anno, superando anche Avatar – La via dell’acqua di James Cameron. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Recensione One Piece Film: Red - tanti incassi ma tanta delusione #AmazonPrimeVideo #OnePieceFilmRed #tuttotek - Anthony98T : (Piccola recensione della nuova stagione di MHA) La stagione 5 di My Hero Accademia mi è piaciuta per molte cose c… - TheGamesMachine : Il cyberpunk di Citizen Sleeper funziona bene anche su PlayStation, col suo mix di avventura narrativa, elementi bo… - ElsaScamander : @iimpala_67 Io aspetto Maggio con la XBOX One. Sperando che non sia realmente corto come dicono. Questo mi spaventa… - AlessandroAlosi : RT @TheGamesMachine: Un'avventura con componente gestionale e GdR, incentrata sulla pesca: dalle premesse Dredge potrebbe persino far temer… -