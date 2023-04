Realme GT Neo 3: il flagship killer in super offerta su Amazon (Di lunedì 3 aprile 2023) Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone del marchio Realme ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, vi indichiamo quest’oggi il bellissimo e potentissimo Realme GT Neo 3, disponibile su Amazon ad un’incredibile sconto del 33%. Il device lo trovate al prezzo di 399,99 euro (invece di 599,99 euro di listino), nel colore Asphalt Black e con configurazione di memoria da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, i resi e la consegna sono gratuiti e potrete acquistarlo subito pagandolo in comode rate con Cofidis al check-out. Detto ciò, vediamo insieme quali sono le principale specifiche. Il Realme GT Neo 3 (2022) presenta un ampio display super OLED a 10 bit da 6,7 pollici (con risoluzione massima 2412 x 1080 pixel) e frequenza ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone del marchioottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, vi indichiamo quest’oggi il bellissimo e potentissimoGT Neo 3, disponibile suad un’incredibile sconto del 33%. Il device lo trovate al prezzo di 399,99 euro (invece di 599,99 euro di listino), nel colore Asphalt Black e con configurazione di memoria da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, i resi e la consegna sono gratuiti e potrete acquistarlo subito pagandolo in comode rate con Cofidis al check-out. Detto ciò, vediamo insieme quali sono le principale specifiche. IlGT Neo 3 (2022) presenta un ampio displayOLED a 10 bit da 6,7 pollici (con risoluzione massima 2412 x 1080 pixel) e frequenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mspiccia : RT @TheGeekerz: realme GT Neo 5 SE ufficiale in Cina - TheGeekerz : realme GT Neo 5 SE ufficiale in Cina - mspiccia : realme GT Neo 5 SE ufficiale in Cina - PuntoCellulare : Dopo settimane di anticipazioni, Realme ha finalmente annunciato in Cina lo smartphone GT Neo 5 SE. Il nuovo dispos… - GizChinait : Dove comprare #RealMe GT Neo 5 SE #RealmeGTNeo5SE -