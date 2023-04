Re Carlo III mette a rischio la reputazione di Camilla: è contro ogni tradizione! (Di lunedì 3 aprile 2023) Re Carlo III chiede troppo alla sua sposa, la regina consorte Camilla: ecco cosa non dovrebbe fare il giorno dell'incoronazione Il nuovo monarca inglese, Re Carlo III sta minuziosamente preparando ogni singolo dettaglio della sua incoronazione che avrà luogo il 6 maggio. Un evento che potremmo dire, l'ex principe del Galles sta attendendo veramente da tutta la vita visto la longevità di sua madre la Regina Elisabetta. Lo scorso otto settembre, la monarca si è spenta all'età di 96 anni lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei fan della monarchia inglese e di tutti i sudditi. Diventata ormai in tutti questi anni una vera e propria icona dell'istituzione, le onoranze funebri della Regina hanno avuto luogo per ben 11 giorni, non solo il suo feretro è stato nell'abbazia di Westminster, ma anche in Scozia dove la mamma ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 3 aprile 2023) ReIII chiede troppo alla sua sposa, la regina consorte: ecco cosa non dovrebbe fare il giorno dell'incoronazione Il nuovo monarca inglese, ReIII sta minuziosamente preparandosingolo dettaglio della sua incoronazione che avrà luogo il 6 maggio. Un evento che potremmo dire, l'ex principe del Galles sta attendendo veramente da tutta la vita visto la longevità di sua madre la Regina Elisabetta. Lo scorso otto settembre, la monarca si è spenta all'età di 96 anni lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei fan della monarchia inglese e di tutti i sudditi. Diventata ormai in tutti questi anni una vera e propria icona dell'istituzione, le onoranze funebri della Regina hanno avuto luogo per ben 11 giorni, non solo il suo feretro è stato nell'abbazia di Westminster, ma anche in Scozia dove la mamma ...

