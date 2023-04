Rdc | Lollobrigida | ' verificare disponibilità interna prima di accedere a dl flussi '

(Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “Io credo che sia un po' strano come vengono riportate le notizie. Io ho spiegato, a fronte della domanda che mi è stata posta: esiste un'esigenza di persone che vengono dall'estero per i lavori in agricoltura, in edilizia, nei trasporti, nel turismo? E la risposta è sì.diai decretiovviamente si deve fare una verifica di quantadi lavoro c'è su base". Così Francesco, parlamentare di Fratelli d'Italia e ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intervenuto in diretta ad Agorà, su Rai Tre, torna sulle sue parole sul rdc finite sotto i riflettori. "Noi abbiamo tante persone che abbiamo anche visto anche in televisione dire: in Italia non c'é lavoro e quindi se ci tolgono il ...

' Le recenti affermazioni del Ministrosui giovani disoccupati sono gravemente offensive e fuorvianti, perché descrivono i giovani disoccupati come fannulloni, e questo è falso. Il ministro perché non si occupa dei 230 mila ...ha parlato anche di flussi migratori. ' In Italia, per dare supporto ad alcuni settori - ha detto - c'è bisogno di immigrazione legale. E il primo nemico dell'immigrazione legale è l'...leggi anche: "Lavorare nei campi, non stare sul divano con il" 'Difenderemo il principio che il vino non è una sostanza cancerogena' Tajani ha affrontato anche la questione vino, ...

Rdc, Lollobrigida: "Non è svilente lavorare nei campi, lo è prendere reddito e stare sul divano" RaiNews

Così Francesco Lollobrigida, parlamentare di Fratelli d’Italia e ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intervenuto in diretta ad Agorà, su Rai Tre, torna sulle sue ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...