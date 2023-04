Ranking Wta aggiornato a lunedì 3 aprile | esordio di Trevisan in top 20 | best ranking per Cocciaretto

(Di lunedì 3 aprile 2023) IlWTA2023. Giornata da incorniciare per il tennis italiano, che si gode il debutto tra le prime 20 del mondo di Martina, reduce dai quarti di finale a Miami. Sorride anche Elisabetta, che grazie al successo in Messico a San Luis Potosi ritocca ile si porta al 44° posto. Molto bene anche Sara Errani, che di posizioni ne guadagna 21 e torna tra le prime 80. Da segnalare, infine, il ritorno in top 10 di Petra Kvitova, vincitrice del Miami Open. Di seguito la situazione aggiornata delWTA nel dettaglio.Wta3 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : RT @giovannipelazzo: Gran vittoria a San Luis di Elisabetta Cocciaretto ?????? L'azzurra trionfa nella finale tutta italiana contro Sara Err… - LadiesOpenPA : ? Derby azzurro ? Secondo WTA 125 in carriera ?? Elisabetta Cocciaretto batte Sara Errani in rimonta nella finale d… - Fprime86 : RT @giovannipelazzo: Gran vittoria a San Luis di Elisabetta Cocciaretto ?????? L'azzurra trionfa nella finale tutta italiana contro Sara Err… - apicella57 : RT @giovannipelazzo: Gran vittoria a San Luis di Elisabetta Cocciaretto ?????? L'azzurra trionfa nella finale tutta italiana contro Sara Err… - darksa0irse : RT @giovannipelazzo: Gran vittoria a San Luis di Elisabetta Cocciaretto ?????? L'azzurra trionfa nella finale tutta italiana contro Sara Err… -

AtpIl Miami Open ha sancito il grandissimo momento di forma di Daniil Medvedev che nell'ultimo mese e mezzo ha raggiunto cinque finali consecutive e uno status di autentico protagonista ...Brancaccio, 25enne di Torre del Greco e n.207, ha superato 62 67(1) 62 nel turno decisivo delle qualificazioni la messicana Fernanda Contreras Gomez, n.179 del. Errani, n.99, inizierà ......di Simone Vagnozzi e Darren Cahill (l'allenatore che ha portato Simona Halep in vetta allae ai ... I motivi per sorridere abbondano anche guardando le classifiche: nell'azzurro torna in top ...

Ranking Wta aggiornato a lunedì 3 aprile: esordio di Trevisan in top ... SPORTFACE.IT

TENNIS - Una vittoria in rimonta nella quale Cocciaretto è riuscita a prevalere nel braccio da ferro da fondo. Con questo risultato entrambe le tenniste del Bel ...Petra Kvitova mette in bacheca il 30° trofeo della carriera su 41 finali disputate, vincendo un primo set thrilling al tie-break per poi dominare il secondo. Elena Rybakina non migliora il proprio bes ...