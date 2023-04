Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Ranking WTA (3 aprile 2023): Martina Trevisan entra per la prima volta tra le migliori 20 al mondo! - - RSIsport : ?? Belinda Bencic è uscita dalla top 10 del ranking WTA, tra gli uomini Novak Djokovic torna numero 1 senza scendere… - JamarHerrod : RT @quindicizero: Nella notte, Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il WTA 125 di San Luis Potosì, battendo in rimonta Sara Errani per 5-7… - GI0R_GIA_ : RT @SuperTennisTv: ??Pochi cambiamenti nell’élite mondiale #WTA: dopo oltre un anno e mezzo Kvitova torna in top 10 grazie al trionfo al #Mi… - MICHELINHA2301 : RT @SuperTennisTv: ??Pochi cambiamenti nell’élite mondiale #WTA: dopo oltre un anno e mezzo Kvitova torna in top 10 grazie al trionfo al #Mi… -

LA CLASSIFICADI TENNIS AGGIORNATA Questa è la classifica delle prime cinquanta. Possiamo notare che: In top10, Petra Kvitova sale di due posizioni e si assesta al n.10 del. A far posto ...Sfida che regala il bestalla vincitrice che sale al n. 44 , mentre Sarita risale al n. 78 . Soddisfazioni per il tennis femminile italiano che ha vissuto con trepidazione il finale. Festival ...... e quattro per Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo, vincitrice sulla terra messicana di San Luis Potosi del suo secondo titolo125k, sale al numero 44, sempre vicinissima al "best".

Ranking WTA (3 aprile 2023): Martina Trevisan entra per la prima volta tra le prime 20 del mondo! OA Sport

PARIS: Former world No. 2 Petra Kvitova climbed back into he top 10 in the WTA rankings on Monday after winning in Miami, while Iga Swiatek continued to dominate an unchanged top three. Kvitova, a ...Former world No 2 Petra Kvitova climbed back into he top 10 in the WTA rankings on Monday after winning in Miami, while Iga Swiatek continued to dominate an unchanged top three.