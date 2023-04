Ranking Atp aggiornato a lunedì 3 aprile | Sinner torna in top 10 | Djokovic scavalca Alcaraz in vetta

(Di lunedì 3 aprile 2023) IlAtp. Tante novità al termine del Masters 1000 di Miami, secondo ‘Mille’ della stagione che ha visto trionfare Daniil Medvedev in finale su Jannik. Proprio il tennista azzurro è tra coloro che sorridono dato che, dopo sei mesi,finalmente in top 10.guadagna infatti due posizioni e sale al nono posto, alle spalle di Rune. L’altra notizia fondamentale è l’inizio del nuovo regno di Novak, che si è ripreso ladeldopo una sola settimana. Carlosnon è infatti riuscito a difendere i 1.000 punti dello scorso anno, quando vinse il titolo in Florida, ed è scivolato nuovamente al secondo posto. Infine, da segnalare il ...

, LA TOP 20 ITALIANA (03 - 04 - 2023) 1 (9) Jannik Sinner 3.345 punti +2 2 (21) Lorenzo Musetti 1.840 3 (22) Matteo Berrettini 1.742 +1 4 (47) Lorenzo Sonego 915 +12 5 (96) Marco ...

Classifica ATP: best ranking Sinner, Djokovic torna numero 1 SuperTennis

TENNIS - Una vittoria in rimonta nella quale Cocciaretto è riuscita a prevalere nel braccio da ferro da fondo. Con questo risultato entrambe le tenniste del Bel ...TENNIS - La prima notizia è che Novak Djokovic, pur senza giocare, è tornato in vetta alla classifica mondiale. La sconfitta dello spagnolo Carlos Alcaraz, in s ...