Ranking ATP 3 aprile 2023 | Jannik Sinner torna in top-10 | Novak Djokovic n 1 del mondo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di aggiornamento delATP dopo quanto accaduto nel Masters1000 di Miami. La prima notizia è che, pur senza giocare, èto in vetta alla classifica mondiale. La sconfitta dello spagnolo Carlos Alcaraz, in semifinale in Florida contro, ha portato a questo cambio al vertice. Di conseguenza, l’iberico è l’immediato inseguitore del campione nativo di Belgrado. Una top-10 con alcuni mutamenti, visto che il russo Daniil Medvedev, eccezionale interprete dell’annata e vincitore anche del 1000 di Miami, si è portato al n.4 del. Rimanendo in casa russa, Andrey Rublev è numero 6, mentre per quanto riguarda l’Italiain top-10 e, grazie alla Finale raggiunta in Florida, ha eguagliato ...

Wta Il Miami Open ha sancito il grandissimo momento di forma di Daniil Medvedev che nell'ultimo mese e mezzo ha raggiunto cinque finali consecutive e uno status di autentico protagonista ...Applausi per Sinner che da lunedì tornerà nella top 10 del, al numero 9 del mondo. "Prima di tutto congratulazioni a Medvedev per le ultime cinque finali, stai facendo un lavoro ...MIAMI (STATI UNITI) " Altra finale amara a Miami e altro ko contro Daniil Medvedev per Jannik Sinner. L'azzurro, numero 11 del mondo, si è arreso contro il russo, numero 5 del, nell'ultimo atto del Masters 1000 giocato sul cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida, col punteggio di 7 - 5 6 - 3. E' la sesta sconfitta per Sinner, in altrettanti confronti diretti ...

Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner nel ranking ATP: la posizione finale dopo Miami OA Sport

A distanza di due anni Jannik Sinner è tornato in finale nel torneo ATP Masters 1000 di Miami, venendo però nuovamente sconfitto nell’ultimo atto: l’azzurro, che nel 2021 si era arreso al polacco Hube ...Daniil Medvedev spegne ancora i sogni di Jannik Sinner: il russo vince per la sesta volta su altrettanti incontri contro l’azzurro e con l’ATP di Miami 2023 sale a quota cinque vittorie in tornei Mast ...