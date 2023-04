RAI BATTE MEDIASET | “AUMENTA IL DISTACCO | PREMIATO IL NUOVO CORSO”

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 3 aprile 2023) Anche nel primo trimestre 2023 la Rai ribadisce la propria leadership nel mercato televisivo, con un share medio del 40,5% in prima serata (+3,2% sul primo trimestre 2022) e del 39,2 per cento nelle 24 ore (+3,3% sull’anno precedente).Le tre reti generaliste Raino ildaraggiungendo il 35,2% in prima serata (contro il 26,6% del concorrente) e il 32,9% nell’intera giornata (rispetto al 26,7% del secondo gruppo). RAI1 SI CONFERMA LA PIÙ SEGUITA Rai 1 si conferma largamente leader di mercato con il 20,5% di share nelle 24 ore e il 23,6% di share in prima serata con crescite rispettivamente di +1,9% e +2,3%. Rai 3 si conferma il terzo canale televisivo più seguito in Italia con il 7,3% di share nelle 24 ore e il 6,9% in prima serata, mentre cresce anche Rai 2 nelle 24 ore attestandosi al 5,1% di share (con una ...