Rai 0% | urge una rivoluzione per Rai Gulp

(Di lunedì 3 aprile 2023) RaiEsiste un canale Rai che crolla allo 0% di share e a meno di 1000 spettatori. E’ un canale che vanta persino produzioni originali, alcune anche costose. Si tratta di Rai, il canale del servizio pubblico dedicato a bambini e pre adolescenti. E’ vero: quel pubblico è sfuggevole e si è spostato sulle piattaforme e sui social mentre l’offerta dei canali kids è ormai satura. Tuttavia, dinnanzi a numeri così esigui, è impossibile non fare una riflessione. Del resto, se si sceglie di avere un canale lineare probabilmente lo si fa con l’obiettivo di superare lo 0% di share. Nel caso specifico poi, a differenza di Rai Yo Yo (che pure vive un momento di stanca), Rainella sua storia non ha mai brillato. Non lo faceva prima, a maggior ragione ora con l’avvento delle piattaforme. C’è anche, poi, da sottolineare che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lamescolanza : #Rai, i giorni sono uguali e urge un cambio al timone - lamescolanza : (di Tiziano Rapanà) Ahi Rossella! Sei sempre stata ingenua, ti sei aggrappata all’illusione dell’amore per Ashley.… - lamescolanza : #Rai, i giorni sono uguali e urge un cambio al timone (conversazione con Rossella O'Hara) - Il Decoder - forzadraghi : @mov26_7 @Libero_official Cominciano ad essere pericolosi e sono sempre in RAI ,nutro abbastanza dubbi che parte de… - zonaila : RT @GiusCandela: DA PALAZZO CHIGI ALLA RAI: IL CASO PINO INSEGNO È ORA UN REBUS. URGE PROGRAMMA FORTE E BLINDATO, L'IPOTESI L'EREDITÀ https… -

Cosa ti importa delle cosucce sui palinsesti dellaPensa a come riconquistare Rhett, che giustamente ti ha mollato. Se me ne infischio anch'io Mah no, si m'interessa della tua tribolazione. ...... IL CASO PINO INSEGNO È ORA UN REBUS 'Con Pino Insegno succede un casino, bisogna trovare una soluzione', si lascia andare un dirigentein questi giorni a dir ...Canoneuna riflessione seria sul ruolo del servizio pubblico Le recenti polemiche, accese dagli eventi che si sono succeduti sul palco dell'Ariston, in occasione del Festival di Sanremo ...

Rai 0%: urge una rivoluzione per Rai Gulp DavideMaggio.it

Esiste un canale Rai che crolla allo 0% di share e a meno di 1000 spettatori. E’ un canale che vanta persino produzioni originali, alcune anche costose. Si tratta di Rai Gulp, il canale del servizio ..."La Tunisia ha urgente bisogno di aiuti e noi non possiamo perdere tempo". Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio ...