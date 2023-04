Ragazza PizzAut fa ritratto per Mattarella | Lavorare qui passo verso indipendenza

(Di lunedì 3 aprile 2023) Monza, 2 apr. - (Adnkronos) - Beatrice Tassone è una delle ragazze che oggi firmerà un contratto a tempo indeterminato con Coop Lombardia e lavorerà nella nuova sede di, a Monza. 18 anni, Beatrice ha un talento straordinario per il...

Una di queste è Beatrice Tassone di 18 anni, che è stata assunta da Coop Lombardia e sarà distaccata a, E lei per l'occasione ha realizzato un ritratto del presidente della Repubblica, che ...La giovane, in occasione dell'inaugurazione del nuovo ristorante di, alla quale parteciperà anche il presidente della Repubblica, ha realizzato un ritratto di Mattarella che gli consegnerà ...Leggi anche Il ritratto di Mattarella realizzato da unaautistica diIl Capo dello Stato riceverà l'opera durante l'inaugurazione del locale, a Monza, dalle mani della sua creatrice, ...

Ragazza di PizzAut realizza un ritratto per Mattarella Agenzia ANSA

Non serve essere genitore di un ragazzo o una ragazza con autismo per commuoversi di fronte all'immagine del presidente Mattarella seduto a tavola davanti a una pizza tricolore creata apposta per lui ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il pranzo al nuovo ristorante di PizzAut, inaugurato oggi a Monza, ha salutato il cantante Elio del gruppo Elio e le storie… Leggi ...