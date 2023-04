Raffica di malori in chiesa, il caso choc durante la messa delle Palme: Decine di persone soccorse (Di lunedì 3 aprile 2023) Quindici persone si sono sentite male durante la celebrazione della messa la Domenica delle Palme. Diversi episodi in una sequenza davvero singolare e tutti ancora da chiarire. Fatto sta che ben quindici persone, non tutte anziane, hanno avuto dei malori mentre si trovavano in chiesa per il rito religioso in una giornata importante che dà il via alla Settimana Santa. Ci sono stati attimi di panico e preoccupazione quando un minorenne si è accasciato a terra mentre stava seguendo la messa in chiesa. Qualcuno ha temuto il peggio e ha chiamato l’ambulanza. Fortunatamente il giovane, così come tutti gli altri che si sono sentiti male, si è ripreso. La domenica della Palme celebra l’ingresso trionfale ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Quindicisi sono sentite malela celebrazione dellala Domenica. Diversi episodi in una sequenza davvero singolare e tutti ancora da chiarire. Fatto sta che ben quindici, non tutte anziane, hanno avuto deimentre si trovavano inper il rito religioso in una giornata importante che dà il via alla Settimana Santa. Ci sono stati attimi di panico e preoccupazione quando un minorenne si è accasciato a terra mentre stava seguendo lain. Qualcuno ha temuto il peggio e ha chiamato l’ambulanza. Fortunatamente il giovane, così come tutti gli altri che si sono sentiti male, si è ripreso. La domenica dellacelebra l’ingresso trionfale ...

