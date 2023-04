Raffica di furti a Portuense, cittadini ed esercenti al limite: ”Telecamere insufficienti, c’è bisogno delle ronde” (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma. La situazione nella Capitale sta diventando complessa da gestire per quanto riguarda i furti. Come vi abbiamo raccontato anche in un altro articolo di questa mattina, le scorribande e i saccheggi non risparmiano nulla: abitazioni private, esercizi commerciali, auto e anche incursioni rapide per strada, con l’obiettivo magari di racimolare qualche smartphone da rivendere ad un buon prezzo. Roma, crescono i furti auto e i ricambi sono introvabili: batterie al litio, catalizzatori e marmitte nel mirino Ondate di furti a Portuense: situazione fuori controllo Ovviamente non tutti i furti sono fatti della stessa pasta. Così come non tutte le zone sono così sensibili allo stesso fenomeno. In alcuni quadranti di Roma, infatti, pare esistano delle vere e proprie batterie di furfanti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma. La situazione nella Capitale sta diventando complessa da gestire per quanto riguarda i. Come vi abbiamo raccontato anche in un altro articolo di questa mattina, le scorribande e i saccheggi non risparmiano nulla: abitazioni private, esercizi commerciali, auto e anche incursioni rapide per strada, con l’obiettivo magari di racimolare qualche smartphone da rivendere ad un buon prezzo. Roma, crescono iauto e i ricambi sono introvabili: batterie al litio, catalizzatori e marmitte nel mirino Ondate di: situazione fuori controllo Ovviamente non tutti isono fatti della stessa pasta. Così come non tutte le zone sono così sensibili allo stesso fenomeno. In alcuni quadranti di Roma, infatti, pare esistanovere e proprie batterie di furfanti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Raffica di furti a Portuense, cittadini ed esercenti al limite: ”Telecamere insufficienti, c’è bisogno delle ronde” - lukesky95199961 : RT @Marcopalmaxv: Furti a Portuense, ormai è un incubo: «Quindici in una notte». Raffica di colpi tentati e messi a segno in bar e negozi h… - Marcopalmaxv : Furti a Portuense, ormai è un incubo: «Quindici in una notte». Raffica di colpi tentati e messi a segno in bar e ne… - La_Prealpina : Saronno, raffica di furti sulle auto in sosta - Telequattro : TRIESTE | RAFFICA DI FURTI IN VIA DEL TIMO: LA PREOCCUPAZIONE DEI RESIDENTI -