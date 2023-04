Rabiot: «Juventus, vincere almeno due trofei. Iniziando dall’Inter» (Di lunedì 3 aprile 2023) Rabiot compie oggi ventotto anni, alla vigilia di Juventus-Inter. Il centrocampista francese, protagonista del tocco di mano non sanzionato quindici giorni fa, si augura che i suoi vincano Coppa Italia ed Europa League come minimo. FESTA DA… ROVINARE – Adrien Rabiot stasera ha festeggiato coi compagni della Juventus. Parlando in occasione del saluto afferma: «Solo due cose. La prima è grazie per gli auguri, veramente un piacere condividere questo momento con tutti voi. Poi la seconda cosa che voglio dire è che mancano ancora due mesi alla fine del campionato e della stagione: ci sono due trofei almeno da vincere, dobbiamo avere l’ambizione di vincere. Per il gruppo, per la squadra che siamo, perché abbiamo vissuto dei momenti difficili quest’anno. Mi ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023)compie oggi ventotto anni, alla vigilia di-Inter. Il centrocampista francese, protagonista del tocco di mano non sanzionato quindici giorni fa, si augura che i suoi vincano Coppa Italia ed Europa League come minimo. FESTA DA… ROVINARE – Adrienstasera ha festeggiato coi compagni della. Parlando in occasione del saluto afferma: «Solo due cose. La prima è grazie per gli auguri, veramente un piacere condividere questo momento con tutti voi. Poi la seconda cosa che voglio dire è che mancano ancora due mesi alla fine del campionato e della stagione: ci sono dueda, dobbiamo avere l’ambizione di. Per il gruppo, per la squadra che siamo, perché abbiamo vissuto dei momenti difficili quest’anno. Mi ...

