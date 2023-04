Quittok | ci mancavano gli elogi ai ragazzini che si licenziano via social

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – Va bene tutto, ma il frignacciume degli sbarbati appena usciti dall’adolescenza che attuano il piano eroico di licenziarsi filmandosi su Tik Tok, o su qualsiasi altra piattaforma, per favore anche no. Stanno spopolando suinetwork gli hashtagcon le riprese amatoriali effettuate da questi baldi giovanotti i quali, più o meno in tutte le latitudini dell’Occidente, si emozionano e si danno la pacca sulla spalla mentre inviano la propria lettera di licenziamento. Motivo: lo stress, la mancanza di tempo per farsi i cazzi propri, per leggere, per andare al cinema, per prendere il sole alle tre del pomeriggio o per contemplare l’alba senza dover entrare in un ufficio alle otto di mattina.è una cagata pazzesca Sono patetici e irriconoscenti della fortuna, perché di ciò possiamo e dobbiamo parlare, ...