'Questo non è uno zoo', perché le sex worker di Amsterdam stanno protestando (Di lunedì 3 aprile 2023) La città di Amsterdam sembra stia cercando in tutti i modi di liberarsi della sua fama di città "senza regole" e "scatenata". Per questo motivo, nel noto quartiere a luci rosse della città pare stiano per spegnersi le luci dei tanto discussi bordelli e questo ha spinto le sex worker a protestare. Il nuovo regolamento per le prostitute è entrato in vigore il 1° aprile, secondo i funzionari, e queste nuove regole impongono alle imprese legate al mondo della prostituzione di Amsterdam di chiudere i battenti alle 3 del mattino anziché alle 6. Questo, a quanto sembra, allo scopo di combattere ciò che le autorità locali descrivono come comportamento fastidioso da parte delle persone che visitano il quartiere a luci rosse. Il consiglio comunale vorrebbe inoltre il trasferimento delle lavoratrici del sesso in un "centro erotico" fuori dal ...

