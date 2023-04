Questo non è il presidente sudafricano mentre dice che il Paese non arresterà mai Putin (Di lunedì 3 aprile 2023) Il 27 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un uomo parlare a un microfono e dire, in inglese, che il presidente russo Vladimir Putin «è il benvenuto qui e nessuno lo arresterà». La persona ripresa continua il suo intervento affermando che «se necessario, andremo a prendere Putin all’aeroporto per il suo incontro. Parlerà, finirà tutti i suoi incontri. Lo riporteremo all’aeroporto», menzionando anche la «questi ipocriti della Corte Penale Internazionale». Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la persona che parla nel video sarebbe «il presidente sudafricano». Nel video oggetto di analisi si fa riferimento alla decisione del 17 marzo 2023 della Corte penale internazionale (Cpi) ... Leggi su facta.news (Di lunedì 3 aprile 2023) Il 27 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un uomo parlare a un microfono e dire, in inglese, che ilrusso Vladimir«è il benvenuto qui e nessuno lo». La persona ripresa continua il suo intervento affermando che «se necessario, andremo a prendereall’aeroporto per il suo incontro. Parlerà, finirà tutti i suoi incontri. Lo riporteremo all’aeroporto», menzionando anche la «questi ipocriti della Corte Penale Internazionale». Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la persona che parla nel video sarebbe «il». Nel video oggetto di analisi si fa riferimento alla decisione del 17 marzo 2023 della Corte penale internazionale (Cpi) ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Importante il monito lanciato da Thuram sul razzismo: l’odio/violenza iniziano con politici xenofobi che dividono i… - TV8it : Una squadra 'international” e spumeggiante che è pronta a farci sognare ?? Non vediamo l’ora di vedere in azione qu… - elio_vito : Meloni ascolti gli attivisti di @UltimaGenerazi1 ed annunci non un inasprimento delle pene per chi imbratta ma i pr… - ppparfaite : RT @seasonnsag: conta questo @Charles_Leclerc , i media parleranno sempre e cambieranno sempre idea, questo non cambia mai: (lo taggo come… - Val1Rosa : RT @paciolla_sabino: Amici, questa testimonianza non ve la potete perdere. È incredibile. Rimarrete a bocca aperta. Questo è quello che arr… -