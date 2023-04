Questo è stato il Napoli

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 3 aprile 2023) Serie A – Abbiamo tradotto per voiarticolo dall’ottimo sito Sport: 04/02/2023 alle 23:19 CEST Rafa Leao, con una doppietta, Brahim e Saelemaekers sono stati i marcatori della serata I rossoneri hanno firmato la terza sconfitta stagionale contro un leader sconosciuto Lui Milano battuto questa domenica alle(0-4) allo stadio Diego Inserimento Maradonain uno scontro che èpresentato come molto più di un semplice gioco di Una serie e che è servito ai ‘rossoneri’ per lanciare un monito prima del pareggio per i quarti di finale di Champions League che li affronterà in poco più di una settimana. PISOLINO MILLE FORMAZIONIMeret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae (Juan Jesus, 81?), Mário Rui; Anguissa, Lobotka (Elmas, 68?), ...