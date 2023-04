Questione San Siro, l’assessore di Milano: “Nessuna proposta arrivata. Attendiamo comunicazioni dai club” (Di lunedì 3 aprile 2023) San Siro è stato il passato, è il presente, ma probabilmente non sarà il futuro di Milan ed Inter. l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi, ha voluto sottolineare, in Consiglio Comunale, che Nessuna comunicazione è pervenuta dalle due società in Questione sulla situazione legata a San Siro. Queste le parole di Tancredi: “Che ci siano state interlocuzioni con il Milan che ha espresso un interessamento per l’area de La Maura nessuno può negarlo, Nessuna proposta è stata però presentata all’amministrazione, Nessuna richiesta da parte né del Milan né dell’Inter di interrompere, sospendere o rinunciare alla procedura in corso sull’area della riqualificazione urbana di San Siro. Quindi noi siamo in attesa di ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Sanè stato il passato, è il presente, ma probabilmente non sarà il futuro di Milan ed Inter.alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi, ha voluto sottolineare, in Consiglio Comunale, checomunicazione è pervenuta dalle due società insulla situazione legata a San. Queste le parole di Tancredi: “Che ci siano state interlocuzioni con il Milan che ha espresso un interessamento per l’area de La Maura nessuno può negarlo,è stata però presentata all’amministrazione,richiesta da parte né del Milan né dell’Inter di interrompere, sospendere o rinunciare alla procedura in corso sull’area della riqualificazione urbana di San. Quindi noi siamo in attesa di ...

