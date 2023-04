Questa foto di un anziano insanguinato in Francia non è reale (Di lunedì 3 aprile 2023) Il 1° aprile 2023 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra il volto insanguinato di un uomo anziano circondato da forze dell’ordine in tenuta antisommossa. L’immagine è accompagnata da un testo che recita: «Nella Francia di Macron. Questo anziano insanguinato – durante la manifestazione contro la riforma delle pensioni – trascinato come un volgare borsone – il suo ritratto fa il giro del mondo». Il post fa riferimento alle manifestazioni in Francia contro la contestata riforma delle pensioni che prevede di innalzare l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto in questione infatti non è reale. Si tratta invece di un’immagine creata ... Leggi su facta.news (Di lunedì 3 aprile 2023) Il 1° aprile 2023 su Facebook è stata pubblicata unache mostra il voltodi un uomocircondato da forze dell’ordine in tenuta antisommossa. L’immagine è accompagnata da un testo che recita: «Nelladi Macron. Questo– durante la manifestazione contro la riforma delle pensioni – trascinato come un volgare borsone – il suo ritratto fa il giro del mondo». Il post fa riferimento alle manifestazioni incontro la contestata riforma delle pensioni che prevede di innalzare l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. Lain questione infatti non è. Si tratta invece di un’immagine creata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole202022 : Mando foto completamente nuda in questa posizione a chi mette like e rt… ?? - MarcoFattorini : L’esercito russo distrugge quello che non riesce a conquistare. Questa è #Bakhmut, oggi. (Foto di Libkos) #Ukraine - fraontw : questa foto profilo mi da un sacco le summer vibes mi piace - maistorosa958 : Bellissima questa foto ??e i loro sorrisi illuminano??#oriele #orianastas - mangatopmanga : RT @Maruzzella0: Quelli che dicono : 'Non ho la testa '... Me li immagino così come me ora in questa foto ...???? -