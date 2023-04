Quella misera idea che la destra italiana ha dei propri elettori (Di lunedì 3 aprile 2023) Nei suoi primi cinque mesi di governo, Giorgia Meloni ha dimostrato di aver ben chiaro il modo in cui la maggioranza di g... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 aprile 2023) Nei suoi primi cinque mesi di governo, Giorgia Meloni ha dimostrato di aver ben chiaro il modo in cui la maggioranza di g... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbrosiniBruno1 : @Adnkronos Se Giorgia invitasse il furbetto svizzero a colazione a palazzo chigi per informarlo su qualche notizia… - LaSkilly : @LimnoGeek1 @LegaSalvini Lo pensano ... Ma quella misera parte di elettori che gli ha dato in mano questo paese, non è l'italia - MinaMaria1976 : @dantegiumanini Ma vivete la vostra misera vita, e non quella degli altri! - rosinadentini : @Silvia94581613 @DIAVOLE13994496 Anche a me é rimasto impresso in mente più di ogni altro film...forse perché ero a… - MrPeanutbut : RT @EzioImpavido: vita dolce che lui adesso chiama misera: è salito ad ottenere una qualche fama solamente grazie a me che innalzai il suo… -