Quattro su quattro: i Lions Bergamo espugnano anche Padova (Di lunedì 3 aprile 2023) Altro giro, altro successo. I Lions Bergamo continuano il loro percorso netto nel girone B della seconda divisione del campionato italiano di football americano con un grande secondo tempo sul campo dei Saints Padova. La vittoria per 7-21 rinforza la prima posizione nel gruppo e una delle tre squadre al 100% (Aquile Ferrara e Trappers Cecina le altre due). Una partita diversa rispetto all’andata, iniziata sotto tono senza punti nel primo quarto anche dopo l’errore sul kick di Veber per il potenziale 0-3. A sbloccare, però, è Padova, che al quarto tentativo ad una yard dalla endzone trova il touchdown che vale il 7-0. Bergamo però reagisce e Gregorio riporta tutto in parità, seguita dalla trasformazione di Veber, dando il via ad una rimonta: Carminati e Aldrighetti nel terzo quarto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 aprile 2023) Altro giro, altro successo. Icontinuano il loro percorso netto nel girone B della seconda divisione del campionato italiano di football americano con un grande secondo tempo sul campo dei Saints. La vittoria per 7-21 rinforza la prima posizione nel gruppo e una delle tre squadre al 100% (Aquile Ferrara e Trappers Cecina le altre due). Una partita diversa rispetto all’andata, iniziata sotto tono senza punti nel primo quartodopo l’errore sul kick di Veber per il potenziale 0-3. A sbloccare, però, è, che al quarto tentativo ad una yard dalla endzone trova il touchdown che vale il 7-0.però reagisce e Gregorio riporta tutto in parità, seguita dalla trasformazione di Veber, dando il via ad una rimonta: Carminati e Aldrighetti nel terzo quarto ...

