Quasi metà secolo fa la prima chiamata della Motorola che cambiò la storia

Esattamente 49 anni fa, il 3 Aprile 1973, Martin Cooper, ingegnere della Motorola, fece la prima chiamata della storia; il destinatario era Joe Engel, suo amico e al contempo suo rivale perché impegnato nello stesso ramo di ricerca presso la Bell Laboratories AT&T. "Alla Motorola ce l'abbiamo fatta, la telefonia cellulare è una realtà!" queste le prime parole di Martin Cooper, emozionato e consapevole della grandezza del suo gesto, una sfida iniziata con Antonio Meucci e terminata in quei pochi secondi di storia.

