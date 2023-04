(Di lunedì 3 aprile 2023) . Questa sera si parlerà di manovra economica, politiche green e molto altro Oggi, lunedì 3 aprile,l’appuntamento con “”, iled economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata il nuovo codice degli appalti con le manifestazioni in piazza della Cgil e il governo alla prova con il Pnrr. Il focus sulla riforma fiscale con il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. Con reportage, cifre e approfondimenti, si tornerà a parlare delle direttive green sulla nostra tavola targate Unione europea. Poi l’intervista diad Antonio Mancini, l’ex boss della banda della Magliana e un approfondimento sulle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Quarta Repubblica, torna il talk show dedicato all’attualità politica - MaryC_Brand : @repubblica Ah si? Peccato che tutti i titoli dei giornali dichiarano la Meloni prima in Europa per consenso e quar… - Robavesani8 : @PBerizzi @repubblica Quarta assoluzione/archiviazione di fila delle tue demenziali denunce giornalistiche? Che sfigato. - xCurrest : RT @Yon_Yonson71: Mio figlio, quarta elementare, sa che la S va sempre a capo. Claudio Borghi, parlamentare della Repubblica, no. https://t… - MissIngEri : RT @Yon_Yonson71: Mio figlio, quarta elementare, sa che la S va sempre a capo. Claudio Borghi, parlamentare della Repubblica, no. https://t… -

IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 32 - PARTE 1 - 1aTV 20:30 - STASERA ITALIA 21:20 -00:50 - RIZZOLI & ISLES VI - L'ASSASSINO SENZA VOLTO 01:47 - TG4 - L'ULTIMA ORA NOTTE Warner TV 18:...... giusto Ragazzi, siamo pazzi! Qualcuno questa mattina mi ha chiesto perché non invito Polito a. La verità è che Polito non verrebbe mai nelle mie trasmissioni perché noi gli ...È noto che Churchill riteneva le resistenze nei paesi occupati come laarma, con l'Esercito, ... sia quello neofascista dellaillegittima di Salò, sia quello nazista che guidava l'...

Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti della puntata del 27 Marzo Napolike.it

Il mese di aprile sarà ricco di emozioni per il Napoli di Luciano Spalletti, soprattutto in ambito Champions League perché gli azzurri disputeranno un quarto di finale ..."La destra estrema che ora è al governo in Italia non ha condiviso il patto costituzionale e non intende accettarne le logiche" ...