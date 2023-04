Quando va in onda la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne? Anticipazioni puntata (Di lunedì 3 aprile 2023) Uomini e Donne. Cresce la curiosità per l’imminente scelta della tronista Lavinia Mauro. Questo prezioso e conclusivo momento durante il quale la ragazza sceglierà l’uomo con cui intraprendere una conoscenza fuori dal dating show della De Filippi è finalmente arrivato. Per lei due tronisti: Alessio Campoli ed Alessio Corvino. Le loro frequentazioni non sono state sempre rosa e fiori ma ora Lavinia è pronta a svelare la sua scelta, quale tronista avrà fatto breccia nel suo cuore? Uomini e Donne, Quando ci sarà la scelta di Lavinia Mauro? Chi sceglierà tra Alessio Corvino e Alessio Campoli Uomini e Donne, la scelta di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023). Cresce la curiosità per l’imminentedella tronista. Questo prezioso e conclusivo momento durante il quale la ragazza sceglierà l’uomo con cui intraprendere una conoscenza fuori dal dating show della De Filippi è finalmente arrivato. Per lei due tronisti: Alessio Campoli ed Alessio Corvino. Le loro frequentazioni non sono state sempre rosa e fiori ma oraè pronta a svelare la sua, quale tronista avrà fatto breccia nel suo cuore?ci sarà ladi? Chi sceglierà tra Alessio Corvino e Alessio Campoli, ladi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioZetaOf : ?? Dopo l'esperienza al #GfVip, #EdoardoDonnamaria torna su Radio Zeta. Ecco quando sarà in onda ?? - RaiDue : Quando scopri che Dracula viveva di notte solo per ascoltare #ilunatici. L’unica vitalità della notte ??????? ??Ora… - lacittanews : Resta con me stasera lunedì 3 aprile ultima puntata: quando va in onda, orario, come finisce, anticipazioni finale,… - CorriereCitta : Quando va in onda la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne? Anticipazioni puntata - SerieTvserie : Viva Rai 2 in pausa per Pasqua: ecco quando torna in onda -