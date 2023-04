Quando i Sex Pistols e Joe Strummer salirono sullo stesso palco | Memories (Di lunedì 3 aprile 2023) Vedere Sex Pistols e Joe Strummer in uno stesso titolo in cui si parla di un evento storico può lasciare intendere che la band di Johnny Rotten e i Clash siano state protagoniste di un evento memorabile. Diciamo nì, perché nei fatti Strummer salì veramente sullo stesso palco degli sgherri di Malcolm McLaren, ma i Clash non esistevano ancora. Piuttosto la futura voce di Should I Stay Or Should I Go il 3 aprile 1976 è la stessa dei The 101’ers, band che di lì a poco abbandonerà. I Sex Pistols sono sulla scena da almeno un anno, e si sono già fatti un nome per aver lanciato sex toy sul pubblico e manca davvero poco all’incidente di Bill Grundy in diretta televisiva. John “Johnny Rotten” Lydon sale sul palco del Nashville Rooms di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Vedere Sexe Joein unotitolo in cui si parla di un evento storico può lasciare intendere che la band di Johnny Rotten e i Clash siano state protagoniste di un evento memorabile. Diciamo nì, perché nei fattisalì veramentedegli sgherri di Malcolm McLaren, ma i Clash non esistevano ancora. Piuttosto la futura voce di Should I Stay Or Should I Go il 3 aprile 1976 è la stessa dei The 101’ers, band che di lì a poco abbandonerà. I Sexsono sulla scena da almeno un anno, e si sono già fatti un nome per aver lanciato sex toy sul pubblico e manca davvero poco all’incidente di Bill Grundy in diretta televisiva. John “Johnny Rotten” Lydon sale suldel Nashville Rooms di ...

