Quando Giorgia vuole «cubare» per fare le somme | ma non sa quel che dice

«Tu-tu-tu-tu-tu-tubiamo!» faceva il jingle di una vecchia pubblicità di cioccolatini confezionati dentro un tubetto: erano i rampanti anni Ottanta. Oggi potremmo riproporlo così: «Cu-cu-cu-cu-cu…» – niente paura, eh… – «Cu-cu-cu-cu-cu-cubiamo!». cubare è il verbo del momento. Uno dei verbi da un giorno all'altro assurti a inconsulta popolarità e quindi ripetuti con inesauribile accanimento. Già circolante con limitata udibilità negli ambienti che hanno a che fare con i budget, cubare è stato lanciato in grande stile sulla scena pubblica dalla premier Giorgia Meloni, che lo coniuga ogni volta che può e nella conferenza stampa di presentazione della manovra economica 2023, lo scorso 22 novembre, lo ha sparato a raffica: «È una manovra che cuba complessivamente trentacinque miliardi di euro… i provvedimenti per la ...

