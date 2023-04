Qualificazioni Atp Marakkech 2023 | Vavassori si qualifica per il main draw

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 aprile 2023) Arrivano ottime notizie per il tennis azzurro dal Marocco, dove sono in corso leper l’Atp 250 di Marrakech. Andreasi è infattito per il tabellone principale grazie al successo ai danni del beniamino di casa Bennani. 6-2 6-3 il punteggio in favore del tennista di Pinerolo, che dopo aver liquidato il bulgaro Lazarov si è ripetuto al turno decisivo, sconfiggendo il sorprendente classe 2007, che all’esordio ha avuto battuto il più quotato Kopriva.raggiunge dunque il quartoAtp in carriera, il secondo in stagione dopo quello di Cordoba. Al primo turno sfiderà uno tra Jarry, Coria, O’Connell e Moundir. SportFace.