Qualiano | continua l’accelerazione elettorale dei lavori pubblici

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 3 aprile 2023) Adei. Potevano essere svolti in precedenza visti i problemi delle fognedei. Come avevamo detto in precedenza, questa mattina iniziata l’organizzazione del cantiere in Via Santa Maria delle Grazie. Iinteresseranno la costruzione di una nuova condotta fognaria dall’incrocio con via De Gasperi per tutta via Santa Maria delle Grazie. L’attività doveva iniziare il 29 marzo come si legge nella ordinanza del settoreper la chiusura della strada. Il tratto di strada chiuso sarà ...