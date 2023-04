Quali sono le SIM che possono valere una fortuna? (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid Tra gli oggetti più amati e ricercati dai collezionisti c’è anche una categoria che potrebbe apparentemente passare inosservata in casa poiché ritenuta insignificante e di nessun valore: sto parlando delle schede SIM dei telefoni cellulari. Negli ultimi anni il collezionismo di schede SIM è esploso nel mondo rendendo questi banali numeri di telefono incredibilmente preziosi. Il web è pieno di siti o social dov’è possibile vendere o acquistare SIM ricercate e guadagnare un bel gruzzoletto. In particolare i metodi più efficaci per rivendere queste schede telefoniche sono i canali YouTube, i gruppi Facebook oppure i siti come eBay o Subito. Le schede telefoniche che possiedono un qualche tipo di valore sono quelle associate a dei numeri particolari e speciali. Si tratta di numeri composti da sequenze ripetute di numeri, numeri palindromi, ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid Tra gli oggetti più amati e ricercati dai collezionisti c’è anche una categoria che potrebbe apparentemente passare inosservata in casa poiché ritenuta insignificante e di nessun valore: sto parlando delle schede SIM dei telefoni cellulari. Negli ultimi anni il collezionismo di schede SIM è esploso nel mondo rendendo questi banali numeri di telefono incredibilmente preziosi. Il web è pieno di siti o social dov’è possibile vendere o acquistare SIM ricercate e guadagnare un bel gruzzoletto. In particolare i metodi più efficaci per rivendere queste schede telefonichei canali YouTube, i gruppi Facebook oppure i siti come eBay o Subito. Le schede telefoniche che possiedono un qualche tipo di valorequelle associate a dei numeri particolari e speciali. Si tratta di numeri composti da sequenze ripetute di numeri, numeri palindromi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Per @Gazzetta_it i calciatori che hanno firmato le side letter con le quali sono state blindate le manovre stipendi… - amnestyitalia : Nuovo giro di vite in Tunisia: almeno 17 persone – tra le quali esponenti di partiti di opposizione, attivisti, avv… - GassmanGassmann : Sarebbe da chiedere a Bicchielli quali sarebbero i vantaggi effettivi per gli elettori, se non gli fosse permesso d… - Dana10331440 : PS x chi crede che augurare il male ai nostri simili sia indice di cattiveria preciso quanto segue: non riconosco s… - ffsrachelx : @Leohands_ Ahh ho capito quali sono, può essere siano leggermente diverse Grazieeee -