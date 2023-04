Quali sono gli italiani che hanno segnato nel weekend? I gol tra Serie A e campionati esteri (Di lunedì 3 aprile 2023) Se non siamo ai minimi storici, poco ci manca. In questo fine settimana di calcio giocato, i gol segnati da giocatori italiani sono stati veramente pochissimi. In Serie A, negli otto incontri già messi in archivio, sono stati appena tre, mentre anche all’estero abbiamo vissuto ben poche situazioni nei Quali i nostri giocatori si sono messi in luce. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i marcatori italiani di questo weekend: CREMONESE-ATALANTA: Daniel Ciofani INTER-FIORENTINA: Giacomo Bonaventura JUVENTUS-HELLAS VERONA: Moise Kean BOLOGNA-UDINESE: nessun gol MONZA-LAZIO: nessun gol SPEZIA-SALERNITANA: nessun gol ROMA-SAMPDORIA: nessun gol NAPOLI-MILAN 0-4: nessun gol PREMIER LEAGUE: nessun gol LIGUE 1: nessun gol CAMPIONATO TURCO: Nicolò ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Se non siamo ai minimi storici, poco ci manca. In questo fine settimana di calcio giocato, i gol segnati da giocatoristati veramente pochissimi. InA, negli otto incontri già messi in archivio,stati appena tre, mentre anche all’estero abbiamo vissuto ben poche situazioni neii nostri giocatori simessi in luce. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i marcatoridi questo: CREMONESE-ATALANTA: Daniel Ciofani INTER-FIORENTINA: Giacomo Bonaventura JUVENTUS-HELLAS VERONA: Moise Kean BOLOGNA-UDINESE: nessun gol MONZA-LAZIO: nessun gol SPEZIA-SALERNITANA: nessun gol ROMA-SAMPDORIA: nessun gol NAPOLI-MILAN 0-4: nessun gol PREMIER LEAGUE: nessun gol LIGUE 1: nessun gol CAMPIONATO TURCO: Nicolò ...

