Quali regioni non sono mai state in Serie A? Il numero è pronto a diminuire (Di lunedì 3 aprile 2023) Alcune regioni non hanno mai assaporato la Serie A, ma il numero sembra essere ormai prossimo incredibilmente a calare. La Serie A non è di certo per tutti, infatti ci sono delle squadre che sognano per tutta la propria storia l’approdo nel massimo campionato senza mai riuscirci. L’ultima a essere riuscita ad arrivare tra i grandi è stato il Monza con i brianzoli che sono così la 68esima realtà della storia a essere arrivata nel massimo campionato. Questo ha permesso alla Lombardia di rafforzare ancora di più il suo ruolo di principale regione italiana nella storia del nostro calcio, portando così a 12 il numero complessivo delle squadre nella storia della Serie A. C’è però chi non è mai riuscito a vedere una squadra del proprio territorio tra i grandi ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 3 aprile 2023) Alcunenon hanno mai assaporato laA, ma ilsembra essere ormai prossimo incredibilmente a calare. LaA non è di certo per tutti, infatti cidelle squadre che sognano per tutta la propria storia l’approdo nel massimo campionato senza mai riuscirci. L’ultima a essere riuscita ad arrivare tra i grandi è stato il Monza con i brianzoli checosì la 68esima realtà della storia a essere arrivata nel massimo campionato. Questo ha permesso alla Lombardia di rafforzare ancora di più il suo ruolo di principale regione italiana nella storia del nostro calcio, portando così a 12 ilcomplessivo delle squadre nella storia dellaA. C’è però chi non è mai riuscito a vedere una squadra del proprio territorio tra i grandi ...

