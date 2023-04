“Quali conseguenze può avre l’inversione cromosomica del mio compagno?” (Di lunedì 3 aprile 2023) Buonasera dottore, a seguito di una gravidanza non andata a buon fine, ho iniziato una serie di controlli tra cui il cariotipo per la coppia. Il cariotipo del mio compagno ha avuto questo esito: Inversione pericentrica cromosoma y 46X,inv(Y) p11.2q11.23 Dobbiamo preoccuparci? La ringrazio in anticipo per la sua risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 3 aprile 2023) Buonasera dottore, a seguito di una gravidanza non andata a buon fine, ho iniziato una serie di controlli tra cui il cariotipo per la coppia. Il cariotipo del mioha avuto questo esito: Inversione pericentrica cromosoma y 46X,inv(Y) p11.2q11.23 Dobbiamo preoccuparci? La ringrazio in anticipo per la sua risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FTronista : @84Juventina Forse non capisci, vuoi un disegno? Non parlo della loro storia ma del fatto che siano individualmente… - Nxz2dt2xj9Dipi : @myskin1869 @lauraboldrini non si puo' negare l'evidenza: sono stati assassinati 32 militari (piu' due civili itali… - AlbertoGiannin9 : @rulajebreal Lei farnetica. Come sempre. La xenofobia nasce quando i teorici dell'accoglienza come lei lasciano sul… - paolopietro29 : @elio_vito @UltimaGenerazi1 Pagare le conseguenze? Quegli imbecilli depravati non pagano un tubo, protetti da polit… - damatostaff : @Agenzia_Ansa Paura delle conseguenze? Di quali conseguenze parlate? -