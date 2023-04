Qualche cretino Gelo a Domenica In | le parole pesantissime di Mara Venier

(Di lunedì 3 aprile 2023) Frizzante l'ultima puntata diIn, rinvigorita da ospiti d'eccezione come Jerry Calà, reduce da un'operazione resasi necessaria a causa di un infarto, Christian De Sica, Ezio Greggio e Massimo Boldi. Non è piaciuto a tanti, però, lo spazio cheha dedicato alla sua passata relazione proprio con Calogero Alessandro Augusto, nome d'anagrafe di Jerry Calà, con tanto di sfogo personale contro chi attacca il suo attuale marito, Nicola Carraro: “C'è sempreche sul legame mio e di Jerry dice: “Tu sei sposata con Nicola Carraro, e tuo marito cosa dice?”. Voglio chiarire: io e Jerry siamo stati compagni di vita per 8 anni, c'è stato anche un matrimonio all'estero poi annullato. Lui era molto farfallone, all'apice del successo etc e ci siamo lasciati. Ma dopo l'addio è nato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PuricelliPietro : @polacesky @dariodangelo91 Perché credi che tra gli altri partiti ci sia qualche cretino filorusso? Lo credeva anch… - PuricelliPietro : @DanieleBrs2 @dariodangelo91 Perché credi che tra gli altri partiti ci sia qualche cretino filorusso? - cussini_alcide : @Adriano72197026 Nulla, se non qualche cretino!!! - tincazzi : @gloquenzi L’ho mazzolato qualche giorno fa. Si divertiva a fare il bullo contando i follower di chi lo contestava… - teleakkolli : @guffanti_marco E c'era anche qualche cretino che voleva in aggiunta il Mes ... -

... e continueremo così finché non avremo trovato una soluzione sostenibile", aveva affermato...e i giocatori avranno una comprensione del tutto nuova di quanti danni possa fare un", aveva ...Come sempre c'èche da dei giudizi senza sapere . Alcuni commenti hanno detto: 'Cosa centra Jerry E Nicola cosa dice' , ha spiegato la conduttrice. Mara Venier ha commentato la ...... ero uned era tutta colpa mia! Da ciò ne derivò un odio per me stesso, un grande senso di ...capire meglio le dinamiche delle banlieues parigine delle seconde e terze generazioni (e di...

Mara Venier, "qualche cretino...". Gelo a Domenica In Liberoquotidiano.it

Jerry Calà Mara Venier, l'attore è stato ospite di Domenica In dove la conduttrice nonché sua ex moglie si è lasciata andare a un lungo sfogo ...Jerry Calà è stato ospite a Domenica In e Mara Venier ha colto l'occasione per parlare di alcuni commenti spiacevoli ricevuti sui social.