QNAP | presentato il nuovo NAS TVS-h874

Leggi su tuttotek

(Di luned√¨ 3 aprile 2023)introduce il NAS TVS-con processore Intel Core i9 sedici-core di dodicesima generazione, i7 dodici-core e tecnologia Intel Core Hybrid che ottimizzano le prestazioni per le applicazioni di virtualizzazioneSystems, Inc. √® innovatore e leader per le soluzioni computing, rete e archiviazione. Haoggi i modelli di NAS QuTS hero TVS-a prestazioni elevate. Questi integrano: processori Intel Core i9 sedici-core di dodicesima generazione, i7 dodici-core multi-thread con tecnologia Intel Core Hybrid per prestazioni di calcolo ottimali √® utilizzo senza problemi di pi√Ļ macchine virtuali (VM). Integrano l‚Äôaffidabile sistema operativo basato su ZFS, espandibilit√†¬† PCIe Gen 4, cache SSD M.2 NVMe, e connettivit√†¬† 2,5GbE/10GbE. Il TVS-aiuta le aziende a ...