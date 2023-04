Puzza sotto il naso Sbaglia a farsi vedere con lui | Gomez stronca Elly Schlein

(Di lunedì 3 aprile 2023) "Carlo De Benedetti, quando si parlò dell'arrivo dei populisti nel 2018, ammise il fallimento delle élite dicendo 'noi élite abbiamo fallito'": Peter, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato così dell'ingegnere. E poi ha aggiunto: "Allora se uno fallisce e lo riconosce, dovrebbe riflettere sul perché di quel fallimento. Parte di quel fallimento fu dovuta proprio all'atteggiamento sprezzante da parte delle élite italiane e non solo nei confronti di quelli che venivano definiti o erano partiti populisti e sovranisti". Di qui l'avvertimento che il direttore del fattoquotidiano.it ha deciso di lanciare alla segretaria del Partito democratico: "Troppail, secondo me, commette un errore politico a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Troppa puzza sotto il naso'. Chi avverte #Schlein Così rischia grosso #3aprile #lariachetira @giadinagrisu - springinmay1 : @Redbetter8 @GrandeFratello Sono sotto un post del gf, sicuramente non sono nel suo # che mi viene solo L’orticaria… - gisellebardot : RT @lory6215: @Capezzone Speriamo che il 25 aprile faccia caldo così andiamo al mare. Una festa che doveva essere di tutti è diventata di u… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: 'Troppa puzza sotto il naso'. Chi avverte #Schlein Così rischia grosso #3aprile #lariachetira @giadinagrisu - tempoweb : 'Troppa puzza sotto il naso'. Chi avverte #Schlein Così rischia grosso #3aprile #lariachetira @giadinagrisu… -

Trattare la gente con lail naso è uno sbaglio'. E a sorpresa affonda la segretaria del Pd Elly Schlein: 'Commette un errore politico a farsi vedere troppo in giro con Carlo De Benedetti -...Dobbiamo uscire da questo inferno e voi mi dovete aiutare, non possiamo ragionare con laal naso e non ha senso parlare di punti, quindi prima pensiamo al Messina e poi alle altre ...Estratto dell'articolo di Antonella Rossi per www.vanityfair.it william, rose hanbury e kate middleton È tornatai riflettori da un giorno all'altro Rose Hanbury, presunta amante del principe William, complice il nuovo ruolo del ...

Hai dimenticato il deodorante Ecco il prodotto insospettabile che ti salverà dal cattivo odore Il Granata

Carlo De Benedetti, ospite del Festival del quotidiano “Domani”, giornale di cui è editore, ha accusato il governo e la ...Antonio Cassano, ex calciatore tra gli altri di Inter e Roma, nella sua biografia Dico Tutto, rivelò di aver avuto un'antipatia per Gabriel Batistuta: "In quella Roma ...