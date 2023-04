Putiferio a Domenica In | Mara Venier Travolta Dalle Critiche!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’ultima diretta diIn, ha scatenato una pioggia di critiche all’indirizzo di. Agli utenti, non é piaciuto affatto il modo in cui la conduttrice veneta ha trattato lo spazio dedicato a Jerry Calà. E’ successo un po’ di tutto durante l’intervista, visto che uno degli ospiti, ha pure perso l’apparecchio acustico. Ecco i dettagli sulla vicenda! Caos intorno a: il pubblico la attacca Nell’ultima diretta diIn, c’é stato un ampio spazio dedicato a Jerry Calà. Come sappiamo, il popolare attore e regista, é stato colto da un infarto qualche settimana fa e ha dovuto subire un’operazione chirurgica. Ora sta bene ed é tornato a casa. La zia, in questa puntata diIn, lo ha voluto come ospite. Proprio ...