Punito perché sindacalista La questione arriva in Parlamento

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il deputato Calogero Pisano di Noi Moderati, ha presentato una interrogazione parlamentare a risposta scritta al Ministro della Difesa, relativamente a presunte condotte antisindacali messe in atto da un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri nei confronti del Luogotenente Massimiliano Zetti, Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). Zetti è stato oggetto di tre provvedimenti disciplinari da parte dell’ufficiale. Per tre volte la sanzione comminata è stata quella dei giorni di consegna di rigore. La “colpa” di Zetti sarebbe stata quella di aver esercitato attività sindacale, riconosciuta dalla Legge del 28 aprile 2022 n. 46. L’attività sindacale posta in essere da Zetti è stata svolta mentre lo stesso era libero dal servizio ed usufruendo dei propri giorni di licenza, non essendo ancora regolamentati i distacchi sindacali. Due dei tre provvedimenti avverso il ...