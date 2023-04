PSG, Mbappé ammette: «Stagione non all’altezza, la prossima…» (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Kylian Mbappé, attaccante del PSG, sulla Stagione del club parigino tra campionato e Champions Kylian Mbappé ha parlato ad una festa organizzata dai tifosi del PSG. PAROLE – «Parlo a nome di tutti i giocatori, di tutti quelli che non sono potuti venire, per testimoniare l’importanza che avete per noi. Vorremmo dimostrarvelo di più. Non è stata la nostra Stagione migliore, non abbiamo soddisfatto le vostre aspettative, né le nostre. Vogliamo finire la Stagione uniti e vincere il campionato. E la prossima Stagione proveremo a vincere la Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Kylian, attaccante del PSG, sulladel club parigino tra campionato e Champions Kylianha parlato ad una festa organizzata dai tifosi del PSG. PAROLE – «Parlo a nome di tutti i giocatori, di tutti quelli che non sono potuti venire, per testimoniare l’importanza che avete per noi. Vorremmo dimostrarvelo di più. Non è stata la nostramigliore, non abbiamo soddisfatto le vostre aspettative, né le nostre. Vogliamo finire launiti e vincere il campionato. E la prossimaproveremo a vincere la Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24.

